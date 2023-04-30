شؤون فلسطينية

غنيم والتميمي يبحثان القضايا المشتركة بين قطاعي المياه والبيئة

غنيم والتميمي يبحثان القضايا المشتركة بين قطاعي المياه والبيئة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم وزيرة سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، لبحث القضايا المشتركة بين قطاعي المياه والبيئة لما لها من اثر مباشر على حياة المواطنين وسلامة البيئة لحياة افضل لمكونات النظام الحيوي

في بداية اللقاء ثمن الوزير غنيم التعاون المستمر بين الجانبين في الحفاظ على جودة في البيئة والحد من مخاطر التلوث من خلال إجراءات ومشاريع لاستفادة من مصادر الطلقة المتجددة وبرامج الإنتاج النظيف وذلك عن طريق الاستفادة من المخلفات وتحويلها الى مصادر تستخدم مستقبلا من قبل المواطنين.

كما تخلل اللقاء بحث مفصل لمتابعة المخلفات الناجمة عن معاصر الزيتون والتي كان الطرفان الى جانب وزارة الزراعة قد شكلا لجنة فنية لدراسة افضل الوسائل التي تساهم في التغلب على هذه المشكلة والاستفادة من هذه المخلفات كأسمدة عضوية او مصادر انتاج للطاقة النظيفة حيث اكد الوزير غنيم في هذا الصدد أهمية
الإسراع في ايجاد الحلول الفنية والاقتصادية لمعالجة هذه القضية.

من جانبها أكدت د. التميمي على أهمية تكاملية العمل بين القطاعات ذات العلاقة لما له من أثر إيجابي يساهم في توحيد الجهود وتحقيق المنفعة العامة وهو ما تسعى سلطة جودة البيئة لتطويره من خلال طواقمها الفنية المشتركة مع سلطة المياه والتي تعمل على وضع آليات عمل مشتركة بين الجانبين.

وقد اتفق الوزيران في ختام اللقاء على على توفير الدعم اللازم للطواقم الفنية من كلا الطرفين لوضع الدراسات والحلول المناسبة والقابلة للتطبيق وتوضيح والإشكاليات ليتم بحثها مع جهات الاختصاص.

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