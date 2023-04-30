شؤون فلسطينية

واصل أبو يوسف يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا لدى دولة فلسطين

واصل أبو يوسف يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل د. واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سفير جمهورية نيكاراغوا لدى دولة فلسطين روبرتو موراليس، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة للجبهة في رام الله وبحضور حسين العابد ومحمد التاج أعضاء قيادة الجبهة  .

وفي بداية اللقاء تسلم أبو يوسف رسالة السفير مهنئا الجبهة في ذكرى انطلاقتها، وقد شكر أبو يوسف السفير معبرا عن عمق العلاقات التاريخية الفلسطينية النيكاراغوية وعلى كافة الاصعدة حيث شكلت نيكاراغوا حكومة وشعبًا طوال العقود الماضية، وحتى المرحلة الراهنة داعمًا رئيسًا لنضال شعبنا الفلسطيني نحو استعادة حقوقه العادلة والمشروعة، وحقه في تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

كما استعرض ابو يوسف أمام السفير  ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، حيث القتل العمد للمواطنين الابرياء العزل وهدم البيوت ومصادرة الاراضي، وتكثيف الاستيطان الاستعماري في اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، ونهب مقدراتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والمائية، وسرقة عائدات الضرائب الفلسطينة، وسياسة التهجير القسري للسكان في الاغوار والقدس، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وخصوصا في القدس عاصمة دولة فلسطين الابدية .

كما أشاد أبو يوسف بالدعم السياسي اللامحدود لجمهورية نيكاراغوا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتصويتها الدائم لصالح القضية الفلسطينية .

وبدوره، أشاد السفير النيكاراغوي روبرتو موراليس بمتانة العلاقات التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعب النيكاراغوي ، كما استعرض ما تتعرض له نيكاراغوا من مؤامرات وضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مؤكدا بأن نيكاراغوا ستبقى رغم كل المؤامرات سدا منيعا أمام المخططات الأمريكية وان الرئيس دانييل اورتيغا سيبقى منحازا إلى فقراء شعبه والى قضايا شعوب العالم المضطهدة والمقهورة من نير الاحتلال.

كما أكد السفير في الوقت ذاته بأن نيكاراغوا ستبقى داعمًا ومساندًا للشعب الفلسطيني نحو استعادة حقوقه العادلة والمشروعة .

وفي نهاية اللقاء عبر أبو يوسف للسفير النيكاراغوي روبرتو موراليس عن احترامه وتقديره للسفير وجمهورية نيكاراغوا الصديقة.

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