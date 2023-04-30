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محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال النائب الأردني العدوان ثمانية أيام أخرى

محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال النائب الأردني العدوان ثمانية أيام أخرى
النائب الأردني عماد العدوان
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة إسرائيلية تمديد توقيف النائب عماد العدوان ثمانية أيام في جلسة عقدتها الأحد، على ما ذكر محاميه جواد بولس.

ونقلت قناة (المملكة) عن أسامة السعدي المحامي الآخر للعدوان قوله: إن قرار منع لقاء العدوان بمحاميه ينتهي منصف ليل غد الاثنين وحتى الآن لم يصدر قرار بتمديد المنع من قبل القضاء الإسرائيلي.

وأضاف أن المحامين سيزورون العدوان مباشرة إذا لم يمدد المنع، أما إذا قرر القضاء الإسرائيلي تمديد منع لقائه بالمحامين سيُستأنف القرار لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وكانت سلطات الاحتلال أوقفت النائب العدوان، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

يشار إلى أن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، زار النائب العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.

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