وصول بعثة مؤسسة باما الطبية السادسة للقطاع لإجراء عمليات قلب مفتوح نوعية

رام الله - دنيا الوطنوصلت قطاع غزة، ظهر اليوم الاحد، بعثة الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية "PAMA" السادسة المتخصصة في جراحة القلب المفتوح، وتضم ستة أطباء عبارة عن طاقم كامل متخصص في اجراء عمليات نوعية في جراحة القلب المفتوح لجميع الفئات.وباشرت البعثة فور وصولها من الضفة الغربية، بمعاينة وتقييم الحالات المرشحة لاجراء العمليات الجراحية في مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وستمكث البعثة عشرة أيام ستجري خلالها عمليات جراحية نوعية كانت مسجلة على قائمة الانتظار للتحويل لمستشفيات خارج قطاع غزة، وبشكل خاص في مستشفيات الداخل والضفة الغربية والقدس ومصر.وتحرص مؤسسة "باما" على ارسال بعثات طبية بشكل دوري الى قطاع غزة لاجراء عمليات وتدخلات طبية نوعية في مختلف الأقسام والتخصصات الطبية من اجل مساعدة المواطنين، ورفد القطاع الطبي الفلسطيني بالكفاءات وتحسين الوضع الصحي في فلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة، وكذاك مساعدة الطواقم المحلية التي تواجه ضغوطا كبيرة في العمل نتيجة ارتفاع اعداد المحتاجين للتدخلات الطبية والجراحية العاجلة.واسهمت المساعدات الطبية والتدخلات الطبية البشرية التي تقدمها مؤسسة باما للقطاع الطبي الفلسطيني على مدار السنوات الماضية في تقليل فترة انتظار المرضى المحتاجين للتحويلات الطبية للخارج، وكذلك تخفيض اعدادهم.