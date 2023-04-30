الاقتصاد بغزة: حظر استيراد أو إدخال منتجات غذائية يتنافى شكلها مع الذوق العام

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الأحد، قراراً بحظر استيراد أو إدخال منتجات غذائية تتنافى في شكلها مع الذوق العام.ووفق بيان للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، فإنه يحظر على التجار والمستوردين استيراد أو إدخال أي منتجات غذائية تتنافى في شكلها مع الذوق العام وتكون غير مرغوبة وغير لائقة".وأكد القرار، ضرورة حظر بيع أو شراء الشيكات الآجلة أو القروض بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية. وأكدت الوزارة أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.