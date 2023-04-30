غزة: لجنة التربية بـ"التشريعي" تقر عدداً من الفعاليات البرلمانية وتناقش شكاوى المواطنين

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي اجتماعًا بحثت فيه عددًا من الملفات والقضايا.وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومقررها النائب د. يوسف الشرافي، وأعضاؤها، النائب د. خميس النجار، والنائب د. سالم سلامة.وناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أعمال عدد من المؤسسات الحكومية، كما أقرت عقد لقاء مع رئيس ديوان الرقابة؛ لمناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة.من ناحية أخرى أقرت اللجنة تنظيم زيارة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين؛ للاطلاع على هموم ومعاناة عمال فلسطين.كما أقرت تنظيم زيارة لوكيل وزارة التربية والتعليم العالي في إطار متابعة اللجنة لاستعدادات الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسي خلال الأسابيع المقبلة.وبحثت اللجنة في ختام اجتماعها عددًا من الشكاوى الواردة إليها، وبعض القضايا المستجدة المتعلقة بعملها.