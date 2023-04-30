التربية تشيد بحصول المدارس الفلسطينية في قطر على المركز الفضي بمسابقة بحثية

رام الله - دنيا الوطنأشادت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بفوز المدارس الفلسطينية في دولة قطر وحصولها على المركز الفضي في مسابقة "باحث 6" عن البحث (تأثير أكسيد النحاس النانوني المدعم على القطن المغلف بالكركمين والنشا على نشاط الميكروبات) لمشرف البحث الأستاذ أحمد يوسف الأغا والطالبين: نبيل بهاء الحاج ومحمد فهد السباعي.وأكدت الوزارة أن هذا الفوز يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى النجاحات التي تحققها المدارس الفلسطينية في قطر والتي من شأنها إعلاء اسم فلسطين في الخارج والتأكيد على قدرة الفلسطيني على الإبداع والإنجاز والتألق.يشار إلى أن الأبحاث يشرف عليها النادي العلمي بدولة قطر، حيث تقدم للمسابقة أكثر من 100 بحث علمي.