"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تصدر مرصد الانتهاكات الإسرائيلية بمجالات اختصاصها لشهر مارس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الأحد، مرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، والتي وقعت خلال شهرآذار/مارس الماضي، في محافظات الوطن بما فيها القدس.وتطرق المرصد لهذا الشهر للعديد من الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال بأذرعه المختلفة، من قتل واعتقال وحرمان من استمرار العملية الثقافية والتعليمية والتربوية في صفوف أبناء شعبنا بمختلف الأعمار والتوجهات، وخاصة في المدارس والجامعات والكليات، كما تطرق إلى الانتهاكات في مجالات التربيةوالتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة لمجالات التراث المادي والتعبير الثقافي، والبيئة.