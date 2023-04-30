غنيم يبحث مع بعثة البنك الدولي تطورات البرامج الاستراتيجية المدعومة من قبل البنك

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم بعثة البنكالدولي بمشاركة السيد دنيس مدير البرامج الإقليمي في البنك الدولي وفريق البنك لمشاريع المياه في فلسطين برئاسة السيدة سناء النمر، حيث تم مناقشة التطورات في برنامج الأمن المائي والصمود، وبرنامج إدارة مياه الصرف الصحي، والخططالمستقبلية وأولويات قطاع المياه، والصرف الصحي في فلسطين.كما تضمن اللقاء شرح تفصيلي عن مبادرة البنك الدولي لإعداد تقرير التنمية المناخية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة وكذلك مساهمتها في تقليل التكلفة المالية.وفي هذا الإطار اكد الوزير غنيم على أهمية التعاون مع البنك الدولي في سبيل تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز صمود المواطنين كهدف حكومي داعيا الى العمل المشترك لتوفير الدعم المالي.