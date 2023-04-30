نادي الأسير: انتهاء جلسة محاكمة الأسير خضر عدنان دون إصدار قرار





ووفق النادي فقد عقدت الجلسة بحضوره عبر الفيديو كونفرنس، وجرى تعيين جلسة جديدة له في العاشر من أيار/مايو المقبل.





وكان تقرير صدر عن مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان صدر مؤخرا عن الوضع الصحي للشيخ عدنان بعد زيارة أجرتها له.

وقال التقرير إنه يعاني بشكل ظاهر من صعوبة في التنقل، كما أنّه يعاني من مصاعب في إجراء محادثات بسيطة، وهو يبدو شاحبا وضعيفا ومرهقا جدا، إلى جانب فقدان الوزن بصورة متطرفة (60 كيلوجرام بحسب التقدير). كما خلص الفحص إلى ضعف القوة الإجمالية في الأطراف، مع ضمور في العضلات، وارتفاع حساسية البطن في الجزء العلوي منه.

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير، اليوم الأحد، بانتهاء جلسة الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 85 على التوالي دون صدور قرار حتى الآن على الاستئناف الذي قدمه محاميه على قرار المحكمة السابق والذي رفضت فيه الإفراج عنه بكفالة.