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التعاون الإسلامي تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار اقتحامات مجموعات المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه.

واعتبرت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ذلك امتدادا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وحملت المنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.

ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

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