المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الصين الجديد لدى دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير الخارجية والمغتربين، د.رياض المالكي، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى دولة فلسطين تسنغ جيشن.وشكر المالكي جمهورية الصين الشعبية على مواقفها التاريخية الداعمة والثابتة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في المحافل الدولية، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين، والمواقف الصينية تجاه القضايا العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.كما ثمن الدعم الذي تقدمه الصين لفلسطين في مختلف المجالات التي تساهم في بناء قدرات الشعب الفلسطيني، وللمشاريع التي تقدمها لدولة فلسطين، آملاً رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وسبل التعاون على المستويات كافة.بدوره، أكد السفير الصيني موقف بلاده الداعم والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعم بلاده لمبدأ حل الدولتين، واستمرار بلاده في تقديم الدعم لدولة فلسطين في مختلف المجالات التي تخدم فلسطين وشعبها.وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي للسفير الصيني النجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامه بما يصب في مصلحة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.