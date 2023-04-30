صور.. الأوقاف بغزة تعقد اختبارات اختيار الوعاظ الراغبين بالمشاركة في بعثة الحج

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بغزة، الاختبارات المحوسبة الخاصة باختيار وعاظ بعثة الحج الفلسطينية لهذا لعام 1444 هـ/ 2023م، وذلك في مقر ديوان الموظفين العام.هذا وتفقد وكيل وزارة الأوقاف، بغزة، د. عبد الهادي الأغا سير الاختبارات رافقه فيها مدير عام الحج و العمرة أ. عادل صوالحة مدير عام الوعظ و الإرشاد أ. أمير أبو العمرين ومدير العلاقات العامة والإعلام أ. أنور أبو شاويش, ومدير عام الشؤون الادارية أ. ماهر يعقوب.وأكد الأغا أن اختبار اختيار الوعظ يأتي في إطار تعزيز الشفافية, و إضفاء التنافسية بين الوعاظ لخدمة حجاج قطاع غزة, منوها بأن هذه الاختبارات تُعد بوابة القبول للمشاركة في بعثة الحج, لافتاً إلى أن المتفوقين سيخضعون لمقابلة شفوية للتأكد والتحقق من مدى مناسبته لخدمة الحجاج.بدوره أوضح أبو العمرين أن عدد الوعاظ الذين تقدموا للاختبار نحو (300 موظف و موظفة) الذين انطبقت عليهم شروط التسجيل المتمثلة بـحصولهم على درجة 80 في التقييم الوظيفي وأن يكون لائقاً بدنياً و صحياً و ألا يتجاوز سن الستين عاماً على أن يتم ترشيح الناجحين للمقابلات الشفوية.وأكد أبو العمرين أن هذا الاختبار يهدف بالمقام الأول إلى إرفاق حجاج بيت الله الحرام بأفضل الوعاظ و العلماء والمشرفين في بعثة الحج، إضافة إلى إيجاد معادلة تساوي الفرص و المنافسة بين الإخوة الوعاظ للالتحاق ببعثة الحج.