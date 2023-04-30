طالع: العدد 201 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

وأشارت رئيس ديوان الجريدة الرسمية عطوفة أ.ريم أبو الرب بأن العدد تضمن سبعة أقسام تم إدراجها وفقًا للجهة التي أصدرت كل تشريع وهي: القرارات بقانون ومن أبرزها قرار بقانون رقم (13) لسنة 2023م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2023م، وقرار رئاسي، والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء منها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (31) لسنة 2022م، والتعليمات والقرارات الوزارية، والأحكام القضائية، و الإعلانات وأوامر التسوية، و قوائم الإدراج.و يحرص ديوان الجريدة الرسمية على توفير النسخة الإلكترونية على موقعه الإلكتروني فور صدورها، وبالإمكان الحصول على النسخة الورقية عن طريق الاشتراك في الجريدة من خلال آلية الاشتراك المدرجة في موقع الديوان الإلكتروني أو زيارة مقر الديوان.