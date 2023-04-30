غزة: التعليم تستنكر قرار الاحتلال بهدم مدرستيْ عين سامية وجب الذيب بالضفة

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة بياناً حول قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بهدم مدرستي عين سامية وجب الذيب بالضفة.





وقالت الوزارة خلال بيان لها: "تواصل دولة الاحتلال الصهيوني عدوانها الخطير على العملية التعليمية في فلسطين، وفي جريمة جديدة أصدرت ما تسمى المحكمة الإسرائيلية حكماً جائراً بهدم مدرستي عين سامية برام الله، وجب الذيب في بيت لحم".





وتابعت: "إن وزارة التربية والتعليم العالي تستنكر بشدة هذا الحكم والإجراء السافر من قبل الاحتلال الصهيوني بحق المدرستين"





وأكدت أن "قرار هدم المدرستين جزء من الحرب الصهيونية المستمرة على التعليم الفلسطيني والمناهج والرواية والهوية الفلسطينية الأصيلة".





ولفتت إلى أن "هاتين المدرستين من بين 55 مدرسة يهددها الاحتلال بالهدم في مناطق متنوعة من الضفة الفلسطينية، وذلك بهدف أساسي منع الأطفال الفلسطينيين من التعليم، وإفساح المجال للمغتصبين بالعربدة على السكان الفلسطينيين وتنفيذ مخططات التوسع الاستيطاني".





واعتبرت الوزاة هذا الإجراء "انتهاك خطير لكافة المواثيق والأعراف الدولية، فالقانون والمحاكم الصهيونية التي تتيح هدم المدارس وتشريد وتجهيل الأطفال هي قوانين عنصرية بحتة نتجت من عقلية استعمارية توسعية بغيضة".





وطالبت وزارة التربية والتعليم العالي "جميع الدول والجهات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان بالعمل على وقف القرارات الصهيونية ومنع هدم المدرستين".

رام الله - دنيا الوطن