نتنياهو: الخلافات بخصوص الإصلاحات القضائية "لا تزال قائمة"





وأعرب نتنياهو عن يقينه بأن التوصل إلى توافق بهذا الصدد أمر ممكن، مضيفا أنه يدعم ذلك بشكل كامل.



في السياق، صرح رئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، أن "خطة التغييرات القضائية ضرورية لضمان صمود الائتلاف الحكومي".





ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات بشأنها في دار الرئاسة بعد يومين.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن الخلافات بخصوص الإصلاحات القضائية "لا تزال قائمة".وأضاف في مستهل جلسة حكومة الاحتلال، أن جهوداً تُبذل لحلها عن طريق التفاوض، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).