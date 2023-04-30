شاهد: حريق كبير يلتهم بنك السودان المركزي

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رام الله - دنيا الوطنتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطع فيديو يرصد نشوب حريق كبير بفرع بنك السودان المركزي في العاصمة الخرطوم.وفيما تناقلت وسائل إعلام سودانية الحادثة، لم ترد أي تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنك، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز عربية).والجدير ذكره، أن لدى بنك السودان المركزي 17 فرعاً مقسمة في ولايات السودان المختلفة.وشهدت الأيام الماضية عمليات سرقة ونهب وتكسير لعدد من البنوك السودانية، منها حريق جزئي لحق بمقر إدارة بنك الجزيرة السوداني الأردني، بالإضافة لسرقة عدد من فروع بنك الخرطوم في عدة مناطق آخرها بنك الخرطوم فرع سوبا.ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن حوادث السرقة والنهب للمقرات العامة والخاصة، على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الطرفين منذ 15 نيسان/ أبريل بالإضافة لمواقع هامة مثل المستشفيات والمطارات.ويشهد السودان منذ عدة أيام اشتباكات ومعارك مسلحة عنيفة بين قوات الجيش التي يقودها البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حمدتي"، أسفرت عن مقتل المئات وإصابات الآلاف بينهم عدد كبير من المدنيين.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، براً وبحراً وجواً.