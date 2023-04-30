الاحتلال يعقد جلسة محكمة جديدة للأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطينيّ اليوم الأحد، إن جلسة محكمة جديدة تُعقد اليوم السّاعة 1:30 في محكمة (عوفر) العسكرية، للأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة/ جنين، والمضرب عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي، رفضًا لاعتقاله، ومطالبًا بحرّيّته.وأكّد نادي الأسير، أنّ هذه الجلسة تأتي في إطار المحاولات المستمرة للمطالبة بالإفراج عنه، بعد أنّ وصل إلى مرحلة صحيّة بالغة الخطورة، حيث يحتجز في (عيادة سجن الرملة)، ويواصل الاحتلال حتّى اليوم، رفضه بالسّماح لعائلةبزيارته.وذكر نادي الأسير، أنّ المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر) كانت قد أرجأت النظر في قضيته يوم الخميس الماضي، وكذلك إعطاء أي رد بشأن طلب محاميه بالإفراج عنه.يُشار إلى أنّ هذا الإضراب هو أطول إضراب يخوضه الأسير الشيخ خضر عدنان على مدار سنوات اعتقاله الماضية، والتي خاض فيها خمس إضرابات سابقة، وهذا الإضراب السادس الذي يخوضه.