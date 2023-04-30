واشنطن: ندعو بكين لوقف "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي



وحذرت الخارجية الأمريكية من أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية سيستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية الأمريكية، بموجب المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك بين واشنطن ومانيلا لعام 1951، دون مزيد تفاصيل.







رام الله - دنيا الوطندعت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بكين إلى وقف ما سمته "سلوكها الاستفزازي وغير الآمن" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.جاء ذلك على خلفية اقتراب سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني مؤخراً من سفينة دورية فلبينية ما كاد أن يتسبب في تصادمهما.وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن "الولايات المتحدة تقف بجانب الفلبين في وجه التعدي المستمر لخفر السواحل الصيني على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي".وأضافت، أن "الصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت مؤخراً في وسائل الإعلام هي تذكير صارخ بمضايقات الصين وترهيبها للسفن الفلبينية أثناء قيامها بدوريات اعتيادية ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة"، وفق ما نقل موقع وكالة (الأناضول).وتابعت: "ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة"، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل تتبع ورصد هذه الأحداث عن كثب.