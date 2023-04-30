شؤون فلسطينية

الخارجية: إجلاء 500 مواطن من جاليتنا منذ اندلاع الأزمة في السودان

الخارجية: إجلاء 500 مواطن من جاليتنا منذ اندلاع الأزمة في السودان
وزارة الخارجية والمغتربين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه تم اجلاء 500 مواطن من أبناء جاليتنا من السودان منذ اندلاع الأزمة فيها.

وقال مستشار وزير الخارجية احمد الديك، إنه سيتم غدا الاثنين اجلاء دفعة جديدة من المواطنين والطلبة، بينما سيبقى 30 طالب طب في السودان لأنهم في المرحلة الأخيرة لدراستهم على أن تتم متابعة أوضاعهم لحين استكمال تخرجهم من الجامعات.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة شملت حصر الاعداد وتجميع المواطنين بمناطق آمنة والاشراف على مبيتهم وتوفير حاجياتهم داخل مقر السفارة، مؤكدا استمرار عمليات الاجلاء لكافة المواطنين الراغبين في المغادرة.

وأضاف أنه وبجهود متواصلة من خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين في الخرطوم، انطلقت اليوم حافلتان تقلان 118 مواطنا بينهم 30 طالبا من الخرطوم في طريقها إلى معبر ارقين البري بين السودان وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأوضح أن سفارة دولة فلسطين في القاهرة سيرت مع الطاقم المختص من السفارة 3 حافلات انطلقت باتجاه المعبر لاستقبال المواطنين والطلبة وتأمين نقلهم الى معبر رفح وبتسهيلات مميزة تقدمها مصر وسلطاتها واجهزتها المختلفة.

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