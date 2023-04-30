غزة: النيابة العامة توجّه تنويهاً للمواطنين بقضية شركة تكنو إليت

دعت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الأحد، كافة المواطنين الذين تحصلوا على مبالغ مالية وصفت بـ (الأرباح) تزيد عما قاموا بإيداعه لدى الشركة المذكورة، العمل على تسليمها للنيابة العامة في أسرع وقت، وذلك من خلال توجههم إلى مقر نيابة جرائم الأموال، لكونها أموالاً واجبة الضبط والتحريز بحسب القوانين النافذة.





وثمّنت النيابة في تصريح لها مبادرة بعض المواطنين، وحرصهم النابع من التزامهم بالقيم الدينية والمجتمعية قبل الواجب القانوني، بقيامهم بإعادة ما تحصلوا عليه من مبالغ مالية وصفتها شركة تكنو إليت بالأرباح إدعاءً منها بذلك، وقيامهم بإيداع تلك المبالغ لدى النيابة العامة.كما وحذرت النيابة العامة من نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالشركة المذكورة، والتقيد بما يصدر عن الجهات المختصة بالخصوص