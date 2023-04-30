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عربي

الأردن يستضيف الإثنين اجتماعاً عربياً بمشاركة سوريا

الأردن يستضيف الإثنين اجتماعاً عربياً بمشاركة سوريا
الأردن يستضيف الإثنين اجتماعاً عربياً بمشاركة سوريا
رام الله - دنيا الوطن
يستضيف الأردن، غداً الإثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، إن "الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023".

وأضاف المجالي، أنه الاجتماع يأتي أيضاً "للبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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