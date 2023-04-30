أبو جيش: الأيام القادمة ستشهد حوارات لمناقشة 42 تعديلاً على قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، اليوم الأحد، أن الايام القادمة ستشهد حوارات معمقة حول قانون الضمان الاجتماعي باعتباره مشروع سيادي في فلسطين يحقق الاستقرار والحماية الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين عندما يصلوا الى سن العجز والشيخوخة.وقال أبو جيش في تصريح صحفي، إن "هذا الأسبوع سيشهد حوارات لمناقشة 42 تعديلاً على قانون الضمان الاجتماعي مع مختلف الفئات والشرائح.ولفت وزير العمل إلى أن هناك دعماً لتلك الحوارات من قبل القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس".