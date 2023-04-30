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شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.18% في آذار

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.18% في آذار
الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.18% في آذار
رام الله - دنيا الوطن
 قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين انخفض بنسبة 0.18% في آذار الماضي، إلى 108.25 خلال شهر آذار 2023 مقارنة بـ108.45 خلال شهر شباط 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي انخفاضا بنسبة 0.20%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 108.11 خلال شهر آذار 2023 مقارنة بـ108.33 خلال شهر شباط 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

فيما استقر الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي استقرارا خلال شهر آذار عند 109.54 كما في الشهر السابق (سنة الأساس 2019 = 100).

وضمن الأنشطة الرئيسية، سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا بنسبة 2.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا بنسبة 0.55% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بشهر شباط 2023، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضا بنسبة 0.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 3.75%، في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعا نسبته 25.87%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعا نسبته 1.91%، فيما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعا نسبته 0.12%، وبلغ متوسط سعر ليمون أخضر 1.43 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 0.65%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.07%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة: تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.64%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 1.49%، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 1.06%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بنسبة 0.73%، رغم انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة: صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.26%، وصناعة الملابس بمقدار 0.24%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.23%.

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