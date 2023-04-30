بالصور: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بقيادة المتطرف غليك

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيست السابق المتطرف أيهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول "الهيكل" المزعوم.ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وشددت على دخول المصلين.