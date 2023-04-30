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السودان: إعلان عطلة رسمية حتى إشعار آخر في ولاية الخرطوم

السودان: إعلان عطلة رسمية حتى إشعار آخر في ولاية الخرطوم
إعلان عطلة رسمية حتى إشعار آخر في ولاية الخرطوم بسبب الظروف الأمنية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حكومة ولاية الخرطوم منح الموظفين عطلة رسمية حتى إشعار آخر، على خلفية الظروف الأمنية والاشتباكات التي تشهدها العاصمة السودانية.

وأصدرت الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، أمس السبت، منشوراً إدارياً حددت فيه نهاية عطلة عيد الفطر، حيث كان من المقرر أن يزاول الموظفون أعمالهم اعتباراً من اليوم الأحد.

وقالت: "نسبة للظروف الأمنية التي تعيشها ولاية الخرطوم وتقديرات حكومة الولاية، تعلن الأمانة العامة للحكومة أن يكون كل العاملين بوحدات الولاية المختلفة في عطلة رسمية لحين إشعار آخر".

وأوضحت الأمانة أن ذلك "لا يشمل غرف عمليات إدارة الأزمة وإدارات المرافق الخدمية الحيوية بالوزارات والمحليات"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

يشهد السودان منذ عدة أيام اشتباكات ومعارك مسلحة عنيفة بين قوات الجيش التي يقودها البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حمدتي"، أسفرت عن مقتل المئات وإصابات الآلاف بينهم عدد كبير من المدنيين.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، براً وبحراً وجواً.

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