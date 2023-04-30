شؤون فلسطينية

لليوم 23.. الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا في الأغوار

لليوم 23.. الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا في الأغوار
الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الــ23 على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

وتفرض سلطات الاحتلال، منذ 23 يوما، حصارا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.

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