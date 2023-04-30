هآرتس: أعداد القتلى في إسرائيل تضاعفت في عهد بن غفير

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن أعداد القتلى في إسرائيل تضاعفت في خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 بالتزامن مع استلام بن غفير منصب وزير الأمن القومي.وقالت الصحيفة في تقرير لها: "عندما شغل إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي، تضاعف عدد القتلى في إسرائيل مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ 78 يهودا وعربا مقارنة بـ 34 في الفترة المماثلة عام 2022".وتوقعت الصحيفة أن "يصل عدد القتلى في إسرائيل إلى حوالي 230 نهاية السنة وفقًا للمعدل الحالي".