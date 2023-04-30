الطقس: أجوء غائمة جزئياً وباردة وفرص ضعيفة لسقوط أمطار



هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



الاثنين، يكون الجو غائمًا جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا وباردًا في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



الثلاثاء، يكون الجو صافياً يوجه عام ربيعيا لطيفاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء، يكون الجو صافياً يوجه عام ربيعيا لطيفاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائمًا جزئياً باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.