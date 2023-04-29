شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية

الخليل: مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتلف مستوطنون، اليوم السبت، محاصيل زراعية للمواطنين شرق بلدة يطا جنوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور بأن مستوطنين اتلفوا محاصيل زراعية شتوية "قمح شعير برسيم كرسنه" لعائلة الزويدين، إثر إطلاقهم ماشيتهم في حقول المواطنين بتجمع الزويدين ومنطفة الشومرة بمسافر يطا.

وقال: إن ذلك تم بحماية من جيش الاحتلال، عقب عراك بالايدي دار بين المستوطنين المدججين بالسلاح والمواطنين أصحاب الأرض العزّل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). 

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