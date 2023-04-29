الضمير: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية غطاء لجرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، احتفاءً بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال دولة الاحتلال، والتي جاء في كلمتها أن إسرائيل واحة للديمقراطية في الشرق الأوسط دون ذكر الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وقد تناست انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان وحقوق شعبنا، وباعتباره قوة احتلال وأنه يمارس أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين على مدار أكثر من (75) عاما.واعتبرت الضمير تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية غير منسجمة مع القرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة لصالح القضية الفلسطينية، التي كان الأحرى بها إصدار هذه التصريحات بما ينسجم والقرارات الدولية التي تجرم الاحتلال وانتهاكاته ومحاسبة ومساءلة الاحتلال وقادته عن جرائمهم التي يرتكبونها على مدار الساعة بحق الشعب الفلسطيني.كما اعتبرت خطاب رئيس المفوضية الأوروبية منحاز ويمنح دولة الاحتلال غطاءً للاستمرار في جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني بل ويوفر لهذا الجرائم غطاء سياسي من الدول الأوروبية التي تدعي بأنها راعية الديمقراطية والحريات، وتتعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية واضحة لا تمت للمبادئ ومعايير حقوق الإنسان التي طالما نادت بها.وطالبت الضمير المفوضية الأوروبية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلاله غير الشرعي للأرض الفلسطينية، ومحاسبة الاحتلال وقياداته السياسية والعسكرية على ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.كما طالبت كافة الأحرار في الاتحاد الأوروبي من برلمانيين وصحفيين وأحزاب واتحادات ونقابات وممارسة الضغط على حكوماتهم بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي اقتصادياً وسياسياً بسبب الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.