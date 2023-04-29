ردينة الحجرية: زيارة سلطان عمان إلى البحرين تدعم نهج الأخوة بين البلدين

أكدت ردينة بنت عامر الحجرية، رئيسة مجلس إدارة جميعة الصداقة العُمانية البحرينية، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حاكم سلطنة عمان، إلى مملكة البحرين الشقيقة، والالتقاء بنظيره الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تمثل استمرارًا لنهج الأخوة والترابط الوطيد والعلاقات التاريخية الراسخة الضاربة في عمق.





وأضافت ردينة بنت عامر الحجرية، أن الأهداف الرئيسية التي بُنيت عليها الجمعية تتمركز في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في الميدان الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والعلمي، وأنشطة الشباب والرياضة، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات الاجتماعية، والندوات، والمحاضرات، ومعارض الفنون، والعلوم، والنشر بالصحف والمجلات، والإعلانات في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتنظيم المؤتمرات الصحفية والتنسيق مع الجهات المعنية في كلا البلدين.





وتابعت: هذا بالإضافة إلى تعزيز التراث الثقافي والأدبي بين البلدين من خلال عروض الأفلام، والمسرح، وتنظيم الفعاليات الأدبية والثقافية، وإصدار الدوريات وغيرها من المواد المنشورة.





ونوهت رئيسة مجلس إدارة جميعة الصداقة العُمانية البحرينية، بأن الجمعية أيضا تنظم الرحلات والزيارات المتبادلة على جميع المستويات للباحثين والعلماء، والفنانين بين البلدين، والترويج للأنشطة السياحية في سلطنة عُمان ومملكة البحرين من خلال الإعلانات ذات الصلة بأنشطة الجمعية.

رام الله - دنيا الوطن