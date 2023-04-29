العالول والأحمد يزوران المحررين خليلية وعلاونة لتقديم التهاني

رام الله - دنيا الوطنهنأ نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، مساء اليوم السبت، الأسيرين المحررين أشرف حسني علاونة، ويوسف حسن خليلية من بلدة جبع، اللذين أفرج عنهما نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أمضيا 20 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وثمن العالول والأحمد دور الأسرى الكبير في نضال شعبنا، والإضراب عن الطعام من أجل الحرية والحياة الكريمة، وجددا التزام القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بقضية الأسرى.وأشاد الناطق الإعلامي لإقليم فتح نصري حمامرة، ومنسق فصائل العمل الوطني راغب أبو دياك، ورئيس البلدية، وفعاليات بلدة جبع، بهذه الزيارة التي تؤكد أن حركة فتح تتابع وباستمرار أوضاع الحركة الأسيرة.