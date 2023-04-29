السودان: ارتفاع عدد القتلى منذ بداية الاشتباكات





وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 528 قتيلا و4599 مصابًا منذ بداية المعارك منتصف أبريل/ نيسان الجاري.



وأضافت: "جملة الوفيات بلغت 528 والإصابات 4599 إصابة تم تسجيلها بكل المستشفيات في ولايات البلاد (18 ولاية) في الفترة من 15 إلى 27 أبريل الجاري".



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الولايات التي تأثرت بالاشتباكات بلغت 12 ولاية، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).



وكانت الصحة قد أعلنت الأربعاء، مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 آخرين جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع".



وميدانيا، قالت قوات "الدعم السريع" في بيان، السبت، إنها "أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ) تتبع للجيش السوداني".



وأفاد البيان: "تمكنت قوات الدعم السريع بأم درمان اليوم (السبت)، من إسقاط طائرة حربية طراز ميغ تتبع للجيش"، دون مزيد من التفاصيل.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة السودانية، مساء يوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في البلاد بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.