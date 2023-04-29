شؤون فلسطينية

قنيطة: معرض "نتنفس حرية" رسالة التفاف حول قضية الأسرى

قنيطة: معرض "نتنفس حرية" رسالة التفاف حول قضية الأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة حسن قنيطة مدير عام الهيئة فى المحافظات الجنوبية في اختام المعرض الوطني "نتنفس حرية" اليوم السبت، والذى خرجت فكرته كمبادرة من الأسرى في السجون على شرف ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والعربى.

وحضر اختتام المعرض عدد كبير من الشخصيات الوطنية والاعتبارية ومن الأسرى المحررين والمؤسسات الفاعلة في مجال الأسرى وأهالي الأسرى.

وكشف قنيطة خلال حديثه للإعلام عن فحوى رسالة المعرض الأكثر اهتماما ومعانى هى رسالة الوحدة الوطنية الفلسطينية والقومية التي جسدتها الجهات القائمة على المعرض التي كانت عبارة عن صورة وطنية وحدوية مشرفة نتمنى أن تعكس ذاتها من خلال إنهاء حاله الانقسام.

وفي ختام المعرض "نتنفس حرية" والذي استمر 6 أيام متتالية من يوم الاثنين 24/4 وحتى السبت 29/4/ 2023، والذى ضم ورش عمل واشهارات كتب للأسرى وعروض فنية ومعرض للكتب وزوايا فنية وتراثية واعتقالية متنوعة تم تكريم المؤسسات المشاركة واللجان التحضيرية والإعلامية.

وشكر قنيطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والنشطاء في التواصل الاجتماعي الذين فاموا بتغطية فعاليات المعرض من البداية حتى الختام.


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