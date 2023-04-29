قنيطة: معرض "نتنفس حرية" رسالة التفاف حول قضية الأسرى



وفي ختام المعرض "نتنفس حرية" والذي استمر 6 أيام متتالية من يوم الاثنين 24/4 وحتى السبت 29/4/ 2023، والذى ضم ورش عمل واشهارات كتب للأسرى وعروض فنية ومعرض للكتب وزوايا فنية وتراثية واعتقالية متنوعة تم تكريم المؤسسات المشاركة واللجان التحضيرية والإعلامية.





وشكر قنيطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والنشطاء في التواصل الاجتماعي الذين فاموا بتغطية فعاليات المعرض من البداية حتى الختام.



وحضر اختتام المعرض عدد كبير من الشخصيات الوطنية والاعتبارية ومن الأسرى المحررين والمؤسسات الفاعلة في مجال الأسرى وأهالي الأسرى.وكشف قنيطة خلال حديثه للإعلام عن فحوى رسالة المعرض الأكثر اهتماما ومعانى هى رسالة الوحدة الوطنية الفلسطينية والقومية التي جسدتها الجهات القائمة على المعرض التي كانت عبارة عن صورة وطنية وحدوية مشرفة نتمنى أن تعكس ذاتها من خلال إنهاء حاله الانقسام.