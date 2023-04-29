جنين: نادي الأسير يكرّم الأسيرين المحررين علاونة وخليلية

رام الله - دنيا الوطنكرّم نادي الأسير الفلسطيني وفصائل العمل الوطني، اليوم السبت، الأسيرين المحررين أشرف حسني محمد علاونة ويوسف حسن يوسف خليلية من بلدة جبع جنوب جنين، اللذين أفرج عنهما يوم الخميس الماضي بعد أن أمضيا 20 عاما في سجون الاحتلال.وحضر التكريم، منسق فصائل العمل الوطني، رئيس نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، ومنسق لجنة أهالي الأسرى علي أبو خضر، وأمين سر جبهة التحرير العربية عبد الله قبها، وكمال خنفر.وقال أبو دياك: إن تكريم الأسيرين علاونة وخليلية يأتي في إطار الاهتمام والتقدير المعنوي والشكر والثناء للأسرى المحررين على ما قدموه للوطن ولأبنائه، المخلصين على مدار سنين الأسر في سجون الاحتلال.وشدد على أولوية قضية الأسرى لدى القيادة والحكومة الفلسطينية ولجميع أبناء الشعب الفلسطيني حتى تبييض السجون.من ناحيتهما، ثمن الأسيران علاونة وخليلية هذه اللفتة الوطنية لنادي الأسير، ودوره المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.وفي نهاية الزيارة، منح الوفد درع الحرية للأسيرين علاونة وخليلية، متمنين الفرج العاجل لجميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال.