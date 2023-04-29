شؤون فلسطينية

جنين: نادي الأسير يكرّم الأسيرين المحررين علاونة وخليلية

جنين: نادي الأسير يكرّم الأسيرين المحررين علاونة وخليلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كرّم نادي الأسير الفلسطيني وفصائل العمل الوطني، اليوم السبت، الأسيرين المحررين أشرف حسني محمد علاونة ويوسف حسن يوسف خليلية من بلدة جبع جنوب جنين، اللذين أفرج عنهما يوم الخميس الماضي بعد أن أمضيا 20 عاما في سجون الاحتلال.

وحضر التكريم، منسق فصائل العمل الوطني، رئيس نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، ومنسق لجنة أهالي الأسرى علي أبو خضر، وأمين سر جبهة التحرير العربية عبد الله قبها، وكمال خنفر.

وقال أبو دياك: إن تكريم الأسيرين علاونة وخليلية يأتي في إطار الاهتمام والتقدير المعنوي والشكر والثناء للأسرى المحررين على ما قدموه للوطن ولأبنائه، المخلصين على مدار سنين الأسر في سجون الاحتلال.

وشدد على أولوية قضية الأسرى لدى القيادة والحكومة الفلسطينية ولجميع أبناء الشعب الفلسطيني حتى تبييض السجون.

من ناحيتهما، ثمن الأسيران علاونة وخليلية هذه اللفتة الوطنية لنادي الأسير، ودوره المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.

وفي نهاية الزيارة، منح الوفد درع الحرية للأسيرين علاونة وخليلية، متمنين الفرج العاجل لجميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

جنين: نادي الأسير يكرّم الأسيرين المحررين علاونة وخليلية

جنين: نادي الأسير يكرّم الأسيرين المحررين علاونة وخليلية

راصد جوي يتحدث عن توقعاته بشأن طقس فلسطين الأيام المقبلة

راصد جوي يتحدث عن توقعاته بشأن طقس فلسطين الأيام المقبلة

اشتية: إسرائيل تشن علينا عدة حروب والمطلوب ضغط دولي لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة

اشتية: إسرائيل تشن علينا عدة حروب والمطلوب ضغط دولي لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة

النخالة: الاحتلال بات على طريق الانحطاط والدمار والمقاومة بأحسن حالاتها

النخالة: الاحتلال بات على طريق الانحطاط والدمار والمقاومة بأحسن حالاتها

اندلاع مواجهات مع الاحتلال جنوب شرق بيت لحم

اندلاع مواجهات مع الاحتلال جنوب شرق بيت لحم

فدا ومنظمة التضامن تطالبان بضرورة دعم ومساندة العمال الفلسطينيين

فدا ومنظمة التضامن تطالبان بضرورة دعم ومساندة العمال الفلسطينيين

الأشقر: ارتفاع أعداد سفراء الحرية إلى 113 طفلاً

الأشقر: ارتفاع أعداد سفراء الحرية إلى 113 طفلاً

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: نادي الأسير يكرّم الأسيرين المحررين علاونة وخليلية

جنين: نادي الأسير يكرّم الأسيرين المحررين علاونة وخليلية

فدا ومنظمة التضامن تطالبان بضرورة دعم ومساندة العمال الفلسطينيين

فدا ومنظمة التضامن تطالبان بضرورة دعم ومساندة العمال الفلسطينيين

الأشقر: ارتفاع أعداد سفراء الحرية إلى 113 طفلاً

الأشقر: ارتفاع أعداد سفراء الحرية إلى 113 طفلاً

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثامن

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثامن

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تزور المعرض الوطني &quot;نتنفس حرية&quot;

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تزور المعرض الوطني "نتنفس حرية"

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

حصيلة الوفيات والمصابين بحوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

حصيلة الوفيات والمصابين بحوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

تيسير خالد يطالب رئيسة المفوضية الأوروبية بالاعتذار عن تصريحاتها الأخيرة

تيسير خالد يطالب رئيسة المفوضية الأوروبية بالاعتذار عن تصريحاتها الأخيرة

منوعات

بالصور.. درة توجه رسالة شكر لزوجها

بالصور.. درة توجه رسالة شكر لزوجها

فيلم الرعب &quot;عمار&quot; يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

فيلم الرعب "عمار" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

ليلى علوي تخطف قلب معجبيها بأحدث ظهور لها

ليلى علوي تخطف قلب معجبيها بأحدث ظهور لها

بالصور.. محمد حماقي يتألق بحفله الأخير

بالصور.. محمد حماقي يتألق بحفله الأخير

رد فعل صادم من نادين نجيم بعد انتقاد صورها مع خطيبها

رد فعل صادم من نادين نجيم بعد انتقاد صورها مع خطيبها

ياسمين عبد العزيز تخطف أنظار متابعيها بإطلالة من الصحراء

ياسمين عبد العزيز تخطف أنظار متابعيها بإطلالة من الصحراء

رضوى الشربيني توجه رسائل نارية لياسمين عز والأخيرة ترد

رضوى الشربيني توجه رسائل نارية لياسمين عز والأخيرة ترد

بهذه الطريقة.. جورجينا ترد على شائعات خلافها مع كريستيانو

بهذه الطريقة.. جورجينا ترد على شائعات خلافها مع كريستيانو

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

شيرين عبد الوهاب تذهب إلى المشفى بعد حفلها بدبي

شيرين عبد الوهاب تذهب إلى المشفى بعد حفلها بدبي

عربي

‎الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع بالسودان

‎الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع بالسودان

الجيش السوداني: التآمر كان كبيراً وخططت له جهات في الداخل والخارج

الجيش السوداني: التآمر كان كبيراً وخططت له جهات في الداخل والخارج

إصابة ثلاثة مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف محيط حمص السورية

إصابة ثلاثة مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف محيط حمص السورية

السودان: البرهان يرفض لقاء حميدتي والاشتباكات تتواصل رغم الهدنة

السودان: البرهان يرفض لقاء حميدتي والاشتباكات تتواصل رغم الهدنة