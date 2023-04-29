أوكرانيا تكشف حجم خسائرها بعد انفجار القرم





وقال المسؤول العسكري: إن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.



وأضاف: "أكثر من عشرة خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول الذي تحتله روسيا".



ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها قناة محلية ونقلتها شبكة يورو نيوز الأوروبية.



لكنه وصف الانفجار بأنه "عقاب إلهي" بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية أمس الجمعة، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام روسية أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أسفر عن اندلاع حريق في منشأة لتخزين النفط بمدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها عام 2014.



وقالت وكالة (تاس) الروسية إن "الطائرات المسيرة الأوكرانية أصابت 4 صهاريج في مستودع النفط، واندلعت النيران على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع".



رام الله - دنيا الوطنكشف المسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، مساء يوم السبت، حجم الخسائر بعد انفجار القرم.