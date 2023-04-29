راصد جوي يتحدث عن توقعاته بشأن طقس فلسطين الأيام المقبلة



وأشارت إلى أن طقس فلسطين ليوم غد الأحد سيكون غائمًا جزئياً باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله أمطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء.



أما ليلة الأحد، تميل الأجواء إلى الاستقرار ليلا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنتحدث الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء يوم السبت، بشأن توقعاته بشأن طقس فلسطين ليوم غدٍ الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.وقال العلامي في منشور عبر صفحته على (فيس بوك): "استمرار بقايا الكتلة الباردة غدا الأحد، وطقس ربيعي لطيف نهاراً لأيام اللإثنين والثلاثاء".وأكمل الراصد الجوي: طقس فلسطين سيكون صيفيًا حتى نهاية الأسبوع.وذكرت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين لهذه الليلة سيكون غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى.