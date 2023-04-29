أمريكا: مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس

رام الله - دنيا الوطنقُتل 5 أشخاص، اليوم السبت، جراء إطلاق نار استهدف منزلاً جنوب شرقي ولاية تكساس الأمريكية.وقال مكتب عمدة مقاطعة "سان جاسينتو" في ساعة مبكرة من صباح السبت، في بيان، أنه "تم الإعلان عن مقتل أربعة أشخاص في موقع إطلاق النار ببلدة "كليفلاند" التابعة لمدينة "هيوستن"، فيما توفي الخامس بمستشفى".وتم إبلاغ الشرطة عن حادثة إطلاق النار، التي وقعت على بعد (72 كلم) شمال شرق مدينة هيوستن في وقت متأخر من ليلة الجمعة.ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى حول إطلاق النار أو الضحايا، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).وحول الحادث، ذكرت شبكة (ABC News) الأمريكية أن المهاجم استخدم بندقية في إطلاق النار، فيما لم يتم إلقاء القبض على المهاجم.