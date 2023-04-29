حريق ضخم بمستودع نفط روسي في القرم إثر هجوم بطائرات مُسيّرة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام روسية، السبت، بأن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية أسفر عن اندلاع حريق في منشأة لتخزين النفط بمدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها عام 2014.وقالت وكالة (تاس) الروسية إن "الطائرات المسيرة الأوكرانية أصابت أربعة صهاريج في مستودع النفط، واندلعت النيران على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع".وأضافت الوكالة أن "الحريق لا يشكل خطراً على البنية التحتية المدنية، ولم يصب أحد بأذى"، وفق ما نقل موقع وكالة (الأناضول).ولفتت أن "خدمات الإنقاذ، و18 وحدة إطفاء، و60 من رجال الإطفاء يعملون حاليًا في موقع الحادث".وتابعت أنه "تم إقامة نقاط أمنية على الطرق المؤدية من وإلى المنطقة التي وقع فيها الحادث، فيما يتم فحص وثائق جميع الأشخاص الذين يدخلون المنطقة ويغادرونها".وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 آذار/ مارس 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.