الخارجية: وصول 64 مواطناً من رعايانا في السودان إلى جدة





وأضاف السفير الديك في تصريح صحفي، السبت أن "الغالبية منهم ستتجه إلى قطاع غزة نحو أسرهم وذويهم".





وتابع: "في هذا الإطار نؤكد على شكر وتقدير وعرفان دولة فلسطين لهذا الموقف السعودي الأخوي الصادق تجاه معاناة شعبنا وفي هذه الظروف الصعبة بالذات، كتعبير مستمر عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية الصادقة بين البلدين الشقيقين".



رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، إن القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة استقبلت قبل قليل 64 مواطناً وصلوا إلى جدة على متن البواخر السعودية.