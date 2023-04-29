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‎الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع بالسودان

‎الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع بالسودان
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه
رام الله - دنيا الوطن
تلقى حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا من السيد فولكر بيرتيس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان. 

جرى خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في السودان وأهمية المشاورات والتنسيق في إطار الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة.

من جهة أخرى، شدد الجانبان على ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف مسار العملية السلمية عبر الحوار والتفاوض.

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