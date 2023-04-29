حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي 23 - 28 أبريل 2023.وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 15169 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5204 وافدين.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 15041 مواطناً و37 أجانب، و91 من فلسطينيي عام 48.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 5095 مواطناً، و45 أجنبيًا، و57 من فلسطينيي الداخل، و7 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة وأراضي عام48.