شؤون فلسطينية

تيسير خالد يطالب رئيسة المفوضية الأوروبية بالاعتذار عن تصريحاتها الأخيرة

تيسير خالد يطالب رئيسة المفوضية الأوروبية بالاعتذار عن تصريحاتها الأخيرة
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في الجبهة الديمقراطية تيسير خالد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الى تقديم اعتذار رسمي الى الشعب الفلسطيني على التصريحات التي صدرت عنها في بيان هنأت فيه دولة الاحتلال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها وادعت فيه أن تلك الدولة جعلت الصحراء تزدهر ، في تجاهل واضح للمعاناة التي ترتبت على قيام تلك الدولة بسبب مسلسل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وهدم مئات البلدات والقرى الفلسطينية وتشريد اكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من ارض الاباء والأجداد ، التي لم تكن يوما صحراء تنتظر من يجلب لها الأزهار.

وأضاف خالد "بأن مثل هذه المواقف المعادية للشعب الفلسطيني والسخيفة للسيدة فون دير لاين ليست الأولى من نوعها فقد سبق لها قبل بضعة أشهر أن دعت المفاوضات بين إسرائيل والمفوضية الأوروبية لإقرار اتفاقية تبادل بيانات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي تمتد بياناتها لتشمل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ، وتتضمن بنودا من شأنها أن تسمح لسلطات الاحتلال  باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية لمواطنين فلسطينيين يعيشون معاناة يومية في الأراضي المحتلة على أيدي جيش وحرس حدود وشرطة الاحتلال فضلا عن أجهزته الأمنية الأخرى".

واستغرب خالد رد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذي فوجئ بالتصريح غير اللائق الذي صدر عن الخارجية الفلسطينية في هذا السياق، على حد تعبيره ومطالبة السلطة الفلسطينية توضيح رد الفعل غير المقبول، ودعا الى الثبات على الموقف الفلسطيني باستهجان ما يصدر عن رئيسة المفوضية الأوروبية من مواقف تعكس لغة عنصرية بغيضة كان أجدر بها أن تترفع عنها في نفاقها المخجل، خاصة بعد صعود اليمين الفاشي والنازية الجديدة الى الحكم في إسرائيل في ذكرى تأسيسها الخامس والسبعين.

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