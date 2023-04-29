جماهير بيت لحم تشيع جثمان الشهيد الفتى مصطفى صباح

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة في بيت لحم ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد الفتى مصطفى عامر صباح (16 عاماً) من بلدة تقوع، والذي ارتقى يوم أمس متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال.وانطلق موكب التشييع، من مستشفى بيت جالا الحكومي نحو بلدة تقوع مسقط رأس الشهيد لإلقاء نظرة الوداع في منزل ذويه.وأدت الجماهير المشيعة صلاة الجنازة على الشهيد صباح في إحدى ساحات البلدة، قبل مواراته الثرى في مقبرة العائلة القريبة من الموقع الذي ارتقى فيه.وكان الفتى صباح الذي يدرس في مدرسة تقوع الثانوية، قد استشهد بعد إصابته برصاص متفجر أطلقه جنود الاحتلال واخترق ظهره واستقر في رئته.