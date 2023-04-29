الأسير مالك حلس يرزق بتوأم من نطفة مهربة.. وهيئة الأسرى تبارك له

رام الله - دنيا الوطنباركت هيئة شئون الأسرى والمحررين بكافة طواقمها في قطاع غزة والضفة للأسير مالك حلس وعائلته بمناسبة أن من الله عليه بتوأم (ماسة وسارة) عبر النطف المهربة.وعبر مدير عام الهيئة بغزة حسن قنيطة عن سعادته بهذه المناسبة متمنيا ان تكتمل الفرحة بالحرية العاجلة والقريبة للأسير مالك حلس ليسعد برؤية بناته ويحيى حياة هانئة وسعيدة بين كنف اهله وذويه.وأكد قنيطة أن إصرار الأسرى على الإنجاب عبر النطف المهربة هو تعبير عن إرادة التحدي التي يتمتع بها أسرانا في مواجهة كافة المحاولات الاحتلالية الهادفة الى سلب شغف الحياة لديهم وطمس مشاعرهم الاجتماعية والإنسانية خلف عتمة السجون وقسوة القضبان.وأوضح قنيطة بأن عدد سفراء الحرية الذين أُنجبو بطريقة النطف المحررة قد ارتفع إلى 113 طفلا لحوالي 75 أسير خاضوا هذه التجربة التي شكلت نموذجا فريدا في مقارعة الاحتلال والجلاد.