شؤون فلسطينية

الأسير مالك حلس يرزق بتوأم من نطفة مهربة.. وهيئة الأسرى تبارك له

الأسير مالك حلس يرزق بتوأم من نطفة مهربة.. وهيئة الأسرى تبارك له
الأسير مالك حلس
رام الله - دنيا الوطن
باركت هيئة شئون الأسرى والمحررين بكافة طواقمها في قطاع غزة والضفة للأسير مالك حلس وعائلته بمناسبة أن من الله عليه بتوأم (ماسة وسارة) عبر النطف المهربة.

وعبر مدير عام الهيئة بغزة حسن قنيطة عن سعادته بهذه المناسبة متمنيا ان تكتمل الفرحة بالحرية العاجلة والقريبة للأسير مالك حلس ليسعد برؤية بناته ويحيى حياة هانئة وسعيدة بين كنف اهله وذويه.

وأكد قنيطة أن إصرار الأسرى على الإنجاب عبر النطف المهربة هو تعبير عن إرادة التحدي التي يتمتع بها أسرانا في مواجهة كافة المحاولات الاحتلالية الهادفة الى سلب شغف الحياة لديهم وطمس مشاعرهم الاجتماعية والإنسانية خلف عتمة السجون وقسوة القضبان.

وأوضح قنيطة بأن عدد سفراء الحرية الذين أُنجبو بطريقة النطف المحررة قد ارتفع إلى 113 طفلا لحوالي 75 أسير خاضوا هذه التجربة التي شكلت نموذجا فريدا في مقارعة الاحتلال والجلاد.

أخبار ذات صلة

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تزور المعرض الوطني &quot;نتنفس حرية&quot;

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تزور المعرض الوطني "نتنفس حرية"

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

تفاصيل المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية الإيراني والسنوار

تفاصيل المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية الإيراني والسنوار

حصيلة الوفيات والمصابين بحوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

حصيلة الوفيات والمصابين بحوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

تيسير خالد يطالب رئيسة المفوضية الأوروبية بالاعتذار عن تصريحاتها الأخيرة

تيسير خالد يطالب رئيسة المفوضية الأوروبية بالاعتذار عن تصريحاتها الأخيرة

جماهير بيت لحم تشيع جثمان الشهيد الفتى مصطفى صباح

جماهير بيت لحم تشيع جثمان الشهيد الفتى مصطفى صباح

الأسير مالك حلس يرزق بتوأم من نطفة مهربة.. وهيئة الأسرى تبارك له

الأسير مالك حلس يرزق بتوأم من نطفة مهربة.. وهيئة الأسرى تبارك له

حمدونة: الحركة الأسيرة مبدعة استطاعت أن تنتقل من مرحلة القمع إلى الريادة

حمدونة: الحركة الأسيرة مبدعة استطاعت أن تنتقل من مرحلة القمع إلى الريادة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تزور المعرض الوطني &quot;نتنفس حرية&quot;

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تزور المعرض الوطني "نتنفس حرية"

تيسير خالد يطالب رئيسة المفوضية الأوروبية بالاعتذار عن تصريحاتها الأخيرة

تيسير خالد يطالب رئيسة المفوضية الأوروبية بالاعتذار عن تصريحاتها الأخيرة

الأسير مالك حلس يرزق بتوأم من نطفة مهربة.. وهيئة الأسرى تبارك له

الأسير مالك حلس يرزق بتوأم من نطفة مهربة.. وهيئة الأسرى تبارك له

حمدونة: الحركة الأسيرة مبدعة استطاعت أن تنتقل من مرحلة القمع إلى الريادة

حمدونة: الحركة الأسيرة مبدعة استطاعت أن تنتقل من مرحلة القمع إلى الريادة

تفاصيل لقاء الجبهة الديمقراطية وسفير كوبا في بيروت

تفاصيل لقاء الجبهة الديمقراطية وسفير كوبا في بيروت

الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز حوارة جنوب نابلس

الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز حوارة جنوب نابلس

الأسير عمارنة يواصل إضرابه بسجون الاحتلال لليوم الـ7 على التوالي

الأسير عمارنة يواصل إضرابه بسجون الاحتلال لليوم الـ7 على التوالي

بكيرات: الاحتلال يسعى لتغيير الواقع بعزل المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لصالح المستوطنين

بكيرات: الاحتلال يسعى لتغيير الواقع بعزل المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لصالح المستوطنين

منوعات

بالصور.. محمد حماقي يتألق بحفله الأخير

بالصور.. محمد حماقي يتألق بحفله الأخير

رد فعل صادم من نادين نجيم بعد انتقاد صورها مع خطيبها

رد فعل صادم من نادين نجيم بعد انتقاد صورها مع خطيبها

ياسمين عبد العزيز تخطف أنظار متابعيها بإطلالة من الصحراء

ياسمين عبد العزيز تخطف أنظار متابعيها بإطلالة من الصحراء

رضوى الشربيني توجه رسائل نارية لياسمين عز والأخيرة ترد

رضوى الشربيني توجه رسائل نارية لياسمين عز والأخيرة ترد

بهذه الطريقة.. جورجينا ترد على شائعات خلافها مع كريستيانو

بهذه الطريقة.. جورجينا ترد على شائعات خلافها مع كريستيانو

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

شيرين عبد الوهاب تذهب إلى المشفى بعد حفلها بدبي

شيرين عبد الوهاب تذهب إلى المشفى بعد حفلها بدبي

شاهد: هالة صدقي ومي كساب تحتفلان بنجاح جعفر العمدة على طريقتهم الخاصة

شاهد: هالة صدقي ومي كساب تحتفلان بنجاح جعفر العمدة على طريقتهم الخاصة

الفنانة زينة توجه رسالة دعم إلى شيرين عبدالوهاب

الفنانة زينة توجه رسالة دعم إلى شيرين عبدالوهاب

محمد رمضان يوجّه رسالة للجمهور برفقة عائلته

محمد رمضان يوجّه رسالة للجمهور برفقة عائلته

عربي

إصابة ثلاثة مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف محيط حمص السورية

إصابة ثلاثة مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف محيط حمص السورية

السودان: البرهان يرفض لقاء حميدتي والاشتباكات تتواصل رغم الهدنة

السودان: البرهان يرفض لقاء حميدتي والاشتباكات تتواصل رغم الهدنة

المغرب: إيقاف نائب ووزير سابق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد

المغرب: إيقاف نائب ووزير سابق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد

صحيفة: الرئيس الإيراني يصل دمشق الأربعاء في زيارة &quot;غير تقليدية&quot;

صحيفة: الرئيس الإيراني يصل دمشق الأربعاء في زيارة "غير تقليدية"