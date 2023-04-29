الأسير عمارنة يواصل إضرابه بسجون الاحتلال لليوم الـ7 على التوالي

رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير عز الدين عمارنة، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، لليوم الخامس على التوالي.وأعلن عمارنة، الأحد الماضي، شروعه بالإضراب عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداري.وكانت زوجة عمارنة قد أكدت تدهور حالته الصحية بعد شروعه بالإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وقالت زوجة الأسير عمارنة إن "حالته الصحية صعبة في ظل كونه كفيف ويعاني من عدة أمراض".وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن زوجها، في ظل حالته الصحية العصبة، ومعاناته من عدة أمراض تستوجب الرعاية الصحية المستمرة، عدا عن كونه كفيف ولا يقوى على خدمة نفسه بمفرده.ولفتت إلى أن جلسة محاكمته الأخيرة شهدت تمديداً للاعتقال الإداري بحقه لمدة أربعة أشهر، فيما لم يسمح له قاضي الاحتلال بالحديث خلال الجلسة.