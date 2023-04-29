النيابة العامة بغزة: التحقيقات بملف شركة (تكنو إيليت) سرية وهذه رسالتنا للمواطنين

رام الله - دنيا الوطنتحدثت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن مستجدات العمل مع شركة "تكنو إليت" بعد قرار إغلاقها نهاية الأسبوع الماضي.وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار أحمد السوسي في تصريح صحفي لإذاعة (صوت الأقصى) إن العديد من الشكاوى وردت إلى النيابة العامة من عدد كبير من المواطنين بأنهم تعرضوا للنصب بعد قيامهم بتشغيل أموالهم في الشركة المذكورة.وأوضح أن النيابة العامة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بمجرد وصول الشكاوى إليها واستدعت عدداً من المشتبه بهم ودونت إفاداتهم، وقامت بإغلاق الشركة وضبط وتحريز كل ما فيها.وتابع: "تم الاستعانة بخبراء اقتصاديين وفنيين من أجل البحث والتحقق التقني والفني، ولا تزال إجراءات حصر الأموال قائمة ومتخذة، ونسير بوتيرة متسارعة لضبط وتحريز كافة الأموال التي تم الحصول عليها من الشركة، وأصدرت النيابة قراراً بمنع سفر كل من حصل على مبالغ مالية كبيرة من الأرباح في سبيل المساواة بين المواطنين".وذكر السوسي: "نحافظ على سرية التحقيقات وإلى حين الانتهاء منها بشكل كامل سيتم طمأنة الجمهور وإعلامهم بالآلية التي سيتم توزيع ما تم ضبطه من خلال عملية محاسبية تناسب الجميع".وتابع: "حتى اللحظة لم تصل النيابة العامة إلى رقم ثابت بالمبلغ الذي تم الاحتيال على المواطنين فيه، وما زلنا نتلقى شكاوى حتى اليوم".وتابع: "على من لم يتقدم بالشكوى التوجه لمكتب النائب العام مقابل الجامعة الإسلامية، ومن لديه أي معلومات عن أي أموال للشركة تدار في أي مجال من المجالات إعلامنا بها لمساعدة لجان التحقيق في الوصول إلى حقوق المواطنين".ووجه المتحدث باسم النيابة العامة، رسالة تحذير للمواطنين جاء فيها :"نحذر المواطن من أن يودع أمواله في أي شركة غير مرخصة بتداول عملات رقيمة من وزارة الاقتصاد الوطني.