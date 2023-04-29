آلية السفر عبر معبر رفح الأحد
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد.
وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/17) للتحميل اضغط هنا، كما سيكون السفر للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/17) للتحميل اضغط هنا.
وطلبت الهيئة بالتزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.
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