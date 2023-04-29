شؤون فلسطينية

فتح: ما يسمى مؤتمر العودة يهدف إلى ترسيخ الانقسام

فتح: ما يسمى مؤتمر العودة يهدف إلى ترسيخ الانقسام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المتحدث باسم حركة (فتح) منذر الحايك، عقد ما يسمى (مؤتمر العودة) في مدينة مالمو السويدية، التفافاً على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بهدف ترسيخ الانقسام وشق الصف الوطني للجاليات الفلسطينية.

ودعا الحايك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم السبت، الجاليات الفلسطينية إلى الالتزام بالفعاليات التي أقرتها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يتزامن مع أحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة ومشاركة الرئيس محمود عباس في الخامس عشر من الشهر المقبل وإلقائه كلمة تشرح الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا.

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